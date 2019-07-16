Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


08:54 | 20.07.2019

Фото: ZNAK.com

На земле остались следы крови: в центре Екатеринбурга ночью в ДТП пострадал человек

Сегодня ночью в Екатеринбурге на пересечении улиц Ленина и Луначарского произошло ДТП, в котором пострадал человек.

По версии одного очевидца, пикап врезался в ВАЗ, в результате чего пассажир ВАЗа вылетел через лобовое стекло на проезжую часть. Другой очевидец опровергает весию первого заявляя, что пострадавший вылетел из кузова пикапа, а на проезжей части его переехал другой автомобиль. Что произошло на самом деле предстоит разбираться дознавателям ГИБДД.

На место ДТП прибыли врачи «скорой помощи». После осмотра пострадавшего госпитализировали.

На земле остались следы крови: в центре Екатеринбурга ночью в ДТП пострадал человекФото: Е1.RU

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:01 | 20.07.2019
Отряд «Лиза Алерт» объявил сбор на поиск: в Екатеринбурге пропала бабушка

11:28 | 20.07.2019
В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение

10:00 | 20.07.2019
Завтра на «Екатеринбург-Арене» состоится футбольный матч «Урал» – «Ахмат»

09:30 | 20.07.2019
В Екатеринбурге разыскивают серийного вора велосипедов

08:54 | 20.07.2019
На земле остались следы крови: в центре Екатеринбурга ночью в ДТП пострадал человек

08:24 | 20.07.2019
В Екатеринбурге в ДТП пострадал семилетний мальчик

19.07.2019

19:43 | 19.07.2019
И покушать, и в конкурсах поучаствовать: в Екатеринбурге в ЦПКиО состоится фестиваль окрошки

18:55 | 19.07.2019
В Екатеринбурге вынесен приговор по резонансному делу автоподставщиков

18:24 | 19.07.2019
Работы отнимут больше года: в Горном Щите в Екатеринбурге перекроют движение по плотине

18:05 | 19.07.2019
В Свердловской области пропал дедушка

18:02 | 19.07.2019
В выходные в Свердловской области станет прохладнее

17:50 | 19.07.2019
В Перми завершен ремонт улицы Сергея Суханова от 1-й Красноармейской до Белинского

17:48 | 19.07.2019
В Курганской области закрыли магазин из-за жуткой антисанитарии

17:43 | 19.07.2019
Под Белояркой нашли огуречные поля с превышением нитратного азота в почве

17:41 | 19.07.2019
Житель Зауралья убил односельчанина и сжег его в автомобиле

17:22 | 19.07.2019
Гостиный двор в Кунгуре восстановят за полмиллиарда рублей

17:19 | 19.07.2019
В Прикамье аннулирован аттестат руководителя управляющей компании

17:12 | 19.07.2019
В Перми разрабатывается механизм электронного зачисления детей в школу

17:12 | 19.07.2019
Кандидат в депутаты Госдумы, составлявшая конкуренцию Шипулину, попала в больницу с отравлением

17:05 | 19.07.2019
На время фестиваля «Seasons в Хохловке» увеличат число рейсов и продлят работу общественного транспорта

16:58 | 19.07.2019
В Перми изменится расписание автобусных маршрутов №11 и №30

16:55 | 19.07.2019
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин принял участие в VI Форуме регионов России и Беларуси

16:41 | 19.07.2019
Прокуратура и Россельхознадзор подтвердили опасения жителей уральского поселка, пожаловавшихся на свалку куриного помета

16:36 | 19.07.2019
Купаться в водоемах Свердловской области больше нельзя из-за их несоответствия нормам

16:19 | 19.07.2019
Жительницам Екатеринбурга, обманувшим банк на 18 миллионов рублей, дали большой срок

15:57 | 19.07.2019
Уральские таможенники пресекли попытку контрабанды обезьян

15:45 | 19.07.2019
В Екатеринбург привезли маленькую девочку, родившуюся в багдадской тюрьме

15:35 | 19.07.2019
Курганские велосипедисты отправятся в экспедицию по Башкортостану

15:15 | 19.07.2019
За полгода объем розничной торговли в Прикамье увеличился на 1,3%

15:11 | 19.07.2019
В Нижнем Тагиле ищут мужчину, который пропал на берегу реки

15:08 | 19.07.2019
«ЕЭС-Гарант» презентовал энергоэффективные решения на форуме по капремонту

14:31 | 19.07.2019
Развлекательный центр в Серове закрыли из-за нарушения правил техники безопасности

14:15 | 19.07.2019
В Зеленой Роще устанавливают забор и начинают реконструкцию

13:35 | 19.07.2019
Транспорт будущего: по Екатеринбургу курсирует электробус, разработанный в Минске

13:28 | 19.07.2019
В Пермском крае продолжается подготовка к конкурсу «Лучшая многодетная семья»

13:22 | 19.07.2019
С 21 июля в Перми пассажиры льготных категорий смогут получить новую проездную карту





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 