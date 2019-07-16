На земле остались следы крови: в центре Екатеринбурга ночью в ДТП пострадал человек

Сегодня ночью в Екатеринбурге на пересечении улиц Ленина и Луначарского произошло ДТП, в котором пострадал человек.По версии одного очевидца, пикап врезался в ВАЗ, в результате чего пассажир ВАЗа вылетел через лобовое стекло на проезжую часть. Другой очевидец опровергает весию первого заявляя, что пострадавший вылетел из кузова пикапа, а на проезжей части его переехал другой автомобиль. Что произошло на самом деле предстоит разбираться дознавателям ГИБДД.На место ДТП прибыли врачи «скорой помощи». После осмотра пострадавшего госпитализировали.