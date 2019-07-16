В Екатеринбурге в ДТП пострадал семилетний мальчик

08:24 | 20.07.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В минувшую пятницу, 19 июля, в Екатеринбурге во дворе дома на улице Белинского, 86 под колёса Hyundai Solaris попал семилетний мальчик. В результате наезда ребёнок получил травмы.



За рулём легковушки находилась 46-летняя женщина. По её словам, мальчик неожиданно выбежал из-за стоящей на парковке машины. Автолюбительница постаралась быстро затормозить, однако избежать ДТП так и не удалось.



На место происшествия прибыли врачи «скорой помощи». С открытым переломом левой голени ребёнка доставили в ДГКБ №9.