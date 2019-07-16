И покушать, и в конкурсах поучаствовать: в Екатеринбурге в ЦПКиО состоится фестиваль окрошки

19:43 | 19.07.2019

Фото: Александр Исаков

Завтра, 20 июля, в Екатеринбурге в центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского состоится фестиваль окрошки. Всех желающих ждём насыщенная программа с 12:00 до 18:00.



На территории парка установят множество фотозон. Также для всех гостей организаторы подготовили концертную программу, конкурсы, подарки и интерактивные зоны (как для детей, так и для взрослых). В 13:30 все желающие смогут попробовать окрошку на натуральном квасе.



Отметим, вход свободный, поэтому посетить мероприятие может каждый.