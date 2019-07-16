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18:55 | 19.07.2019
В Екатеринбурге вынесен приговор по резонансному делу автоподставщиков
Представители МВД установили, что лидером группы может являться ранее судимый Руслан Рамазанов, который в настоящее время с двумя сообщниками находятся в розыске. Еще одним фигурантом нашумевшего дела стал «авторитет» Шота Катамадзе ранее судимый за организацию нападения на жителей поселка Сагра. Он, вероятно, узнав, что гособвинитель запросил для него 11 лет лишения свободы, на вынесение приговора не явился, сообщил пресс-секретарь МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«МВД установило причастность обвиняемых к 25 эпизодам противоправной деятельности. В качестве вещественных доказательств сыщиками угрозыска изъяты четыре автомобиля, пистолет Макарова, ножи, дубинки, использовавшиеся при совершении преступлений, а также иные важные предметы и документы. В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 3 миллионов рублей. Участники группы, понимая, что им грозит суровое наказание, добровольно погасили оставшуюся часть причиненного ущерба», - отметил Валерий Горелых.
По его словам, судом назначено наказание: Шоте Катамадзе - 10 лет и 6 месяцев, Александру Зайнуллину - 4 года 6 месяцев, Алексею Маркову - 7 лет общего режима, Олегу Пермикину - 6 лет 9 месяцев, Станиславу Бушкову - 400 часов обязательных работ, Теймуру Скачко - 2 года условно, Данилу Миниахметову - 360 часов обязательных работ, Олегу Дроздову - 300 часов обязательных работ, Ивану Якушеву - 300 часов обязательных работ, Кириллу Жеребцову - 300 часов обязательных работ, Гамиду Гусейханову - 1 год и 6 месяцев условно, Руслану Рамазанову - 4 года общего режима.
Напомним, что обвиняемые в зависимости от распределенных ролей приобретали дорогостоящие автомобили иностранного производства для имитации ДТП, страховали их, подбирали граждан для оформления несуществующих аварий. Другие изменяли внешний вид машин, имитируя последствия ЧП. Третьи оформляли экспертные заключения о стоимости ремонта якобы пострадавших транспортных средств. Четвертые осуществляли юридическое сопровождение фиктивных аварий и получение страховых премий.
Следователями и сыщиками ОБОП свердловского полицейского главка осуществлен большой объем работы с целью сбора доказательственной базы. Организовано 70 различных судебных экспертиз, проведены обыски по 12 адресам.
Основная часть фигурантов была осуждена ранее. Два из них заключили сделку со следствием, к девяти применен судебный штраф, в отношении еще двух - уголовное дело и преследование прекращено в связи с примирением сторон. Еще один фигурант разбирательства скончался по причине серьезного заболевания.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области добавили, что участники организованной группы, а также привлеченные для совершения отдельных эпизодов мошенничества в сфере страхования и не входившие в состав организованной преступной группы лица в период с сентября 2016 года по июнь 2017 года организовали 16 инсценировок ДТП с целью хищения средств страховых компаний.
© «Вечерние Ведомости»
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