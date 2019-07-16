В Свердловской области пропал дедушка

18:05 | 19.07.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в посёлке Красноармеец пропал 68-летний Заянов Николай Кияметдинович. С 14 июля дедушка не выходил на связь. Его местонахождение неизвестно. Об этом в своей группе в сети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, седые с залысиной волосы, светло-зеленые глаза. На момент исчезновения мужчина был одет в чёрные классические брюки со стрелками.



Если вы видели Заянова Николая Кияметдиновича или владеете информацией о его примерном местонахождении – сообщите об этом координатору поиска Ирине по номеру телефона 89521313633.