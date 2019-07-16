Под Белояркой нашли огуречные поля с превышением нитратного азота в почве

17:43 | 19.07.2019

Специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками Белоярской межрайонной прокуратуры выявили превышение нитратного азота в почве на полях около деревни Чернобровкино. В ходе проверки совершен выезд на земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 37,2 га.



Установлено, что на части (5 га) земельного участка располагаются 25 пленочных теплиц, которые используются для выращивания томатов и огурцов.



Часть участка, площадью не менее12,6 га, захламлена каркасами неиспользуемых теплиц, пиломатериалом, бытовым мусором. Кроме того, на указанной площади произрастают сорняки (пырей, ромашка, одуванчик, осот, полынь и др.), сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



В ходе мероприятия отобраны образцы почвы для проведения исследований на химико-токсикологические показатели. По результатам лабораторных испытаний и экспертизы установлено, что в 14 образцах выявлено превышение содержания нитратного азота (NO3).



Таким образом, в действиях юридического лица усматриваются признаки ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и предотвращению процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель») и по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления»).



Результаты выездного проверочного мероприятия находятся на контроле руководителя Белоярской межрайонной прокуратуры Генриха Гулиева.