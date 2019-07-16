Развлекательный центр в Серове закрыли из-за нарушения правил техники безопасности

14:31 | 19.07.2019

Фото: oblgazeta.ru

Серовская городская прокуратура закрыла водно-развлекательный центр «Пляж» из-за нарушений, из-за которых может быть нанесен вред жизни и здоровью человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Внутри развлекательного центра находятся бассейн, сауны, зоны отдыха, кафе. Прокуратура выяснила, что помещения не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре.



Также собственник центра провел несанкционированные работы и произвел перепланировку помещений: он сделал двери и дверные проемы в несущих стенах, а также произвел выемку грунта под бассейн.



Территория, на которой расположен центр, зарегистрирована под предприятие автосервиса, что также является нарушением законодательства.



Сейчас в отношении владельца возбуждено сразу несколько уголовных дел. Ему вменяют в вину «Строительство, реконструкцию объектов капитального строительства без разрешения на строительство», «Эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию». Суд назначил предпринимателю штраф на сумму в 21 тысячу рублей.

