В Зеленой Роще устанавливают забор и начинают реконструкцию

14:15 | 19.07.2019

Фото: justmedia.ru

Журналист и общественник Александр Цариков на своей странице в популярной соцсети первым рассказал, что в Зеленой Роще начали устанавливать заграждения. На забор также прореагировал общественник Владимир Злоказов, который тоже сделал пост в соцсети.



«Ограждение в Зеленой роще превзошло ожидания. Это не только стадион, но и вообще вся южная часть парка. Две вещи, которые необходимо требовать от администрации: 1. Сохранение доступности транзитной пешеходной дорожки между улицей Хохрякова и аллеей Дворца Спорта на все время проведения работ, поскольку это не только парковая дорожка, но и важная районная пешеходная связка. 2.Возможность ежедневного доступа представителей общественности на стройплощадку для мониторинга работ. Поскольку огородили очень большую территорию, очень легко будет скрыть нарушения правил проведения благоустроительных работ», — пишет урбанист Злоказов в своих соцсетях.



Напомним, о том, что реконструкция парка начнется в ближайшие несколько дней, два дня тому назад сообщила во время брифинга глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. Она также уточнила, что при этом в парке должны вырубить 229 деревьев и это соответствует утвержденному проекту. Однако в мэрии сообщили, что вырубку начнут не ранее 2 августа, а также отметили, что вырубят только старые и больные деревья. Но это, вопреки ожиданиям властей, общественников не утешило.