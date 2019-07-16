Транспорт будущего: по Екатеринбургу курсирует электробус, разработанный в Минске

13:35 | 19.07.2019

Фото: ЕТВ

По Екатеринбургу почти неделю ездит желтый белорусский электробус, который был продемонстрирован на «Иннопроме», а теперь тестируется Октябрьским троллейбусным депо.



Стоимость транспортного средства, которое ездит на автономном ходу и нуждается в подзарядке на конечной станции, начинается от 23 миллионов рублей за комплектацию с кондиционером, но без отопления. Такой электробус может проехать 37 километров — сегодня его испытали на полном троллейбусном маршруте № 1 от Химмаша до ЖД вокзала.



Электробус даже перевозит пассажиров, которые пока что боятся заходить в новое транспортное средство. Проезд в нем стоит столько же, как и в остальном наземном транспорте — 28 рублей.