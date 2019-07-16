В Краснотурьинске открыли новый детсад

12:39 | 19.07.2019

Фото: 2019god.me

Сегодня, 19 июля, после капитального ремонта официально открыли детский сад № 2. Он находится на улице Пушкина.Однако дети пошли в садик уже 16 июля.



– Мы принимаем в садик по пять человек, чтобы детки привыкали к новой для себя обстановке. Пока у нас 20 ребят, но 1 сентября мы заполним детский сад на 100%, – сообщила Елена Шрайнер, начальник управления образования.



Детский сад примет такое же количество детей, как и до ремонта – здесь будет воспитываться 51 ребенок ясельного возраста. Отметим, что на ремонтные работы затратили почти 30 млн рублей из городского бюджета.