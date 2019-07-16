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01:15 | 19.07.2019

Фото: пресс-служба МВД РФ

Генерал из Екатеринбурга назначен заместителем председателя правительства Республики Тыва

Экс-начальник криминальной милиции Екатеринбурга Александр Щур назначен заместителем председателя правительства Республике Тыва. В Забайкалье известный на Урале силовик переехал еще в 2018 году, когда президент РФ Владимир Путин своим указом назначил его министром внутренних дел республики Тыва. Уйдя по выслуге лет в отставку, он перешел в исполнительную власть региона.

Александра Щура многое связывает со Свердловской областью. Свой трудовой путь он начал горным рабочим на шахте «Севуралбокситруды» в Североуральске (сейчас предприятие входит в «ОК „Русал“»). В 1997 году после окончания Уральского юридического института МВД России был направлен для прохождения службы в УВД Ленинского района Екатеринбурга оперуполномоченным отделения уголовного розыска.

С января 2001 года Щур — заместитель начальника отдела уголовного розыска — начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями УВД Ленинского района Екатеринбурга. В 2003 году назначен начальником одного из отделов данного РУВД. С июля 2004 года — первый заместитель начальника РУВД — начальник криминальной милиции РУВД. В августе 2007 года назначен первым заместителем начальника УВД по Екатеринбургу — начальником криминальной милиции городского УВД.

В августе 2011 года подполковник полиции Щур был назначен на должность замглавы МВД Удмуртии. В 2014 году указом президента РФ Владимира Путина переведен на должность замначальника ГУ МВД РФ по Ростовской области. В ноябре 2015 года Щуру присвоили звание генерал-майора полиции.

© «Вечерние Ведомости»

 


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