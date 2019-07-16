В больнице Екатеринбурга внедрили международные стандарты оказания хирургической помощи

20:30 | 18.07.2019

Фото: vkirove.ru

Хирурги-травматологи Центральной городской клинической больницы №23, внедрили международные стандарты оказания хирургической помощи. Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, врачи внедрили методику выполнения оперативных вмешательств в первые двое суток возрастным пациентам с переломом бедренной кости.



В течение года медикам удалось прооперировать более 300 пациентов. Как сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии ЦГКБ №23 Максим Агалаков, при проведении операции по замене повреждённого сустава на искусственный, учитывается возраст и сопутствующая патология пациента, а способы оперативного вмешательства используются с минимальной травматичностью.



Стоит отметить, что проведение таких операций реализуется в рамках национального проекта «Демография», который направлен в том числе создание условий для долголетия и качественной жизни у пожилых людей.