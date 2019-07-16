Свердловчанину из Серова грозит до 7 лет лишения свободы из-за подозрений в краже паспорта, банковской карты и телефона

19:48 | 18.07.2019

Фото: telcojournal.mcn.ru

В Серове в суд направили дело по факту грабежа и похищения паспорта. Как сообщили в МО МВД России «Серовский», подозреваемому молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.



В мае этого года инспекторы ДПС ГИБДД возле заправки остановили мужчину, который был в состоянии опьянения. Оказалось, что он возвращался после конфликта с молодыми людьми, с которыми он познакомился накануне и решил выпить. Один из знакомых во время ссоры забрал у потерпевшего телефон, банковскую карту и паспорт. После этого он сразу попытался снять с карточки деньги, однако у него не получилось. Позже он потратил средства с карточки на питание на авто- и железнодорожных вокзалах. Паспорт и телефон злоумышленник выбросил.



Как отметили в МВД, обвиняемый свердловчанин ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хищение и потребление алкоголя в запрещенных местах. В его отношении были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК и части 2 статьи 325 УК РФ, сейчас они направлены суд для рассмотрения по существу.