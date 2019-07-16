Новости дня

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13:40 | 18.07.2019
В Екатеринбурге автомобилистов лишат возможности парковаться еще на четырех улицах

13:19 | 18.07.2019
Пермский театр «У Моста» претендует на получение независимой премии зрительских симпатий

13:13 | 18.07.2019
Пермяков приглашают принять участие в конкурсе фотографий ТЭК России

13:12 | 18.07.2019
Оперативники свердловского ФСБ нашли 80 нелегалов-вьетнамцев в Полевском

13:06 | 18.07.2019
В Екатеринбурге отыскали пропавшую девочку-подростка

12:55 | 18.07.2019
МегаФон запустил «Умное ЖКХ» разработанное в рамках «интернета вещей»

12:53 | 18.07.2019
Для восстановления храма в Чимеевском монастыре создан благотворительный фонд

12:34 | 18.07.2019
На набережной в Перми началось строительство основания будущей спортивной площадки

12:31 | 18.07.2019
В Прикамье помогут пострадавшим от подтопления

12:21 | 18.07.2019
Скрылся с места происшествия: в Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего 11-летнюю девочку

12:12 | 18.07.2019
В Пермь приедут дизайнеры одежды и обуви из 14 регионов России

12:03 | 18.07.2019
Пермяков приглашают на IV спортивный фестиваль имени Владимира Храпова

11:41 | 18.07.2019
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об избиении подростка во время протестных акций в сквере у Драмтеатра, однако подозреваемых не установили

11:10 | 18.07.2019
Были в состоянии алкогольного опьянения: в Екатеринбурге погиб 19-летний пассажир Hyundai Solaris

10:40 | 18.07.2019
Вот это любовь к животным: екатеринбурженка прятала в квартире 10 кошек и 15 собак

10:22 | 18.07.2019
В Екатеринбурге ко Дню города свяжут станцию метро с ТРЦ «Гринвич»

10:06 | 18.07.2019
На трассе Екатеринбург – Тюмень в автокатастрофе погиб водитель

09:44 | 18.07.2019
После ссоры с женой мужчина в Екатеринбурге заживо сжег себя в бане

09:27 | 18.07.2019
В Екатеринбурге тестируется новое транспортное средство

17.07.2019

20:03 | 17.07.2019
В Деревне Универсиады в Екатеринбурге будет построен медцентр за 800 млн рублей

19:40 | 17.07.2019
Сотрудники МЧС предупредили свердловчан о возможном осложнении пожароопасной обстановки

19:18 | 17.07.2019
Екатеринбургская полиция ищет пострадавших от действий женщины, подозреваемой в мошенничестве

19:08 | 17.07.2019
В Царском крестном ходе приняли участие 60 тысяч человек

18:50 | 17.07.2019
В Перми по нацпроекту уже завершен ремонт 26 дворов

18:49 | 17.07.2019
Свердловчанке грозит до 6 лет лишения свободы из-за подозрений в краже продуктов

18:45 | 17.07.2019
Пермский край поделился наработками по «Управляем вместе» с Нижним Новгородом и Якутией

18:26 | 17.07.2019
К 300-летию Екатеринбурга в городе благоустроят сквер у памятника А.С.Пушкину

18:13 | 17.07.2019
В Екатеринбурге возле водоёмов установлены 139 знаков, запрещающих купаться

18:07 | 17.07.2019
За пять месяцев общая площадь ввода жилья в Прикамье увеличилась на 3,2%

17:59 | 17.07.2019
В Екатеринбурге уже неделю неизвестно местонахождение девочки-подростка

17:48 | 17.07.2019
Пермский край претендует на федеральную поддержку для создания семи модельных библиотек

17:30 | 17.07.2019
В Свердловской области на трассах, на которых идет ремонт, поймали 140 тысяч гоняющих водителей

17:01 | 17.07.2019
Вы можете помочь: свердловское отделение Красного креста ищет добровольцев для помощи жителям Иркутской области

16:44 | 17.07.2019
У жителя Нижнего Тагила появился двойник в Ставрополе

16:39 | 17.07.2019
В Прикамье утвердили план борьбы с борщевиком

16:32 | 17.07.2019
На пермской набережной состоится шахматный турнир





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