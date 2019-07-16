Оперативники свердловского ФСБ нашли 80 нелегалов-вьетнамцев в Полевском

13:12 | 18.07.2019

В Полевском на территории промышленной зоны проходит спецоперация силовиков по выявлению граждан Вьетнама, которые нелегально находятся на территории РФ. По данным veved.ru, в мероприятии принимают участие оперативники свердловского УФСБ, Центра по противодействию экстремизму регионального полицейского главка и уголовного розыска местного ОВД.



Как сообщают источники издания, силовиков заинтересовала деятельность предприятия по пошиву одежды, где трудится около 80 вьетнамцев. Иностранные граждане прибыли в РФ как туристы, соответственно, у них отсутствует право на осуществление трудовой деятельности в России, а сроки пребывания на территории РФ уже истекли.



Будет решаться вопрос о депортации иностранных граждан, а также привлечении юрлица к административной ответственности. Бизнесменам грозит штраф в размере от 400 000 до 1 000 000 рублей.





