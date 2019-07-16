В Екатеринбурге отыскали пропавшую девочку-подростка

13:06 | 18.07.2019

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге нашли пропавшую 15-летнюю девочку. Ее искали целую неделю.



Светлана Александровна Сунгурова пропала ещё 11 июля. Поисковый отряд «Лиза Алерт» просил неравнодушных помочь в поисках подростка. Девочку нашли, она жива, с ней всё хорошо.



Отряд «Лиза Алерт» выражает благодарность всем, кто принимал участие в поиске.