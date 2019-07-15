В Деревне Универсиады в Екатеринбурге будет построен медцентр за 800 млн рублей

20:03 | 17.07.2019

Фото: страница Евгения Куйвашева в соцсети Instagram

К 2023 году на территории Деревни Универсиады в уральской столице планируется построить новый медицинский центр стоимостью 800 млн рублей.



Как рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram, он попросил поддержать проект строительства министра здравоохранения России Веронику Скворцову во время встречи сегодня, 17 июля, в Москве.



Стоит отметить, что после Универсиады медицинский центр планируется передать УрФУ.