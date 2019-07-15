Сотрудники МЧС предупредили свердловчан о возможном осложнении пожароопасной обстановки

19:40 | 17.07.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ГУ МЧС России по Свердловской области в связи с жаркой погодой предупредили о возможном осложнении пожароопасной обстановки.

Спасатели просят свердловчан быть предельно осторожными при обращении с огнём в быту или на природе. Кроме того, сотрудники МЧС проводят дополнительные профилактические осмотры на территории населённых пунктов.



В пожароопасный период спасатели не рекомендуют выжигать траву в лесах, разводить костры, бросать горящие спички, бутылки, а также оставлять материал, пропитанный горючими средствами. Также гражданам рекомендуется убирать ненужную растительность и мусор возле домов, иметь под рукой емкости с водой и осматривать территорию возле дома и окрестности, чтобы обнаружить возгорание своевременно.



В случае, если избежать возникновения пожара не удалось, МЧС просит незамедлительно обращаться по номеру 101.