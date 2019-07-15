Екатеринбургская полиция ищет пострадавших от действий женщины, подозреваемой в мошенничестве

19:18 | 17.07.2019

Фото: пресс-группа УМВД России по г. Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга разыскивает пострадавших от действий Анны Соколовой, подозреваемой в мошенничестве. Как сообщили в пресс-группе УМВД России по г. Екатеринбургу, 34-летняя свердловчанка привлекала денежные средства знакомых, обещая предоставить льготные путёвки в детские оздоровительные лагеря и помочь в получении жилья.



Суммы, которые просила у потерпевших женщина, варьируются от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. На данный момент полицейским известно о 55 подобных нарушений злоумышленницей.



В отношении свердловчанки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Сейчас она находится под подпиской о невыезде.