В Царском крестном ходе приняли участие 60 тысяч человек

19:08 | 17.07.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В ночь с 16 на 17 июля 60 тысяч человек приняли участие в Царском крестном ходе от Храма на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме, об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



Крестный ход стартовал сразу после Божественной литургии возле Храма на Крови. Далее верующие начали молитвенное шествие по маршруту, которым в 1918 году провезли убиенных членов семьи последнего императора Николая II: через нынешние центр города, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку, поселок Шувакиш. Шествие возглавляли митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий, епископ Шадринский и Далматовский Владимир, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, епископ Каменский и Камышловский Мефодий.



Отметим, колонна крестного хода достигла монастыря на Ганиной яме около 6 часов утра.