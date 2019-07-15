Свердловчанке грозит до 6 лет лишения свободы из-за подозрений в краже продуктов

18:49 | 17.07.2019

Фото: vesiskitim.ru

В Алапаевске полицейские по горячим следам раскрыли кражу продуктов и личных вещей из частного дома. Подозреваемой свердловчанке грозит до 6 лет лишения свободы.



Как рассказали в МО МВД России «Алапаевский», в полицию о краже заявила жительница села Армашево. Она обратилась к участковому после того как в очередной раз приехала на дачу и обнаружила, что одно из окон разбито, а из дома пропали продукты питания и личные вещи на сумму более 3 тысяч рублей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Ей оказалась жительница соседней деревни, которая ранее уже была судима за подобные преступления. Женщина полностью признала свою вину.



На данный момент свердловчанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.