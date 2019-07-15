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18:26 | 17.07.2019

Фото: rutraveller.ru

К 300-летию Екатеринбурга в городе благоустроят сквер у памятника А.С.Пушкину

В рамках подготовки к 300-летию города власти Екатеринбурга благоустроят сквер у памятника А.С.Пушкину и прилегающие к нему пешеходные зоны в переулке Почтовый и на улице Первомайская, об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Отмечается, что средства на обновление сквера в размере 38 млн рублей будут выделены по региональной программе «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, региональная программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках программы национального проекта «Жилье и городская среда». Планируется, что в области в этом году реконструируют 67 дворов и 55 общественных территорий, в том числе и 37 дворов и 3 общегородских пространства Екатеринбурга, не считая территории возле Литературного квартала.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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