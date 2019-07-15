В Екатеринбурге возле водоёмов установлены 139 знаков, запрещающих купаться

18:13 | 17.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Специалисты Комитета административных органов Администрации города Екатеринбурга провели инспекцию установленных знаков безопасности на акватории водоёмов. Всего в уральской столице установлено 139 знаков безопасности, которые оперативно обновляются в случае их порчи.



Стоит отметить, что по словам сотрудников Комитета по экологии и природопользованию Администрации города, в столице Урала на сегодня нет ни одного водоёма, пригодного для купания. Также в Администрации предупредили, что гражданам, которые всё-таки решили отдохнуть на территории одного из водоёмов, стоит соблюдать все правила безопасности, оставаться бдительными и обращать внимание на знаки безопасности, иначе отдых может закончиться несчастным случаем.

