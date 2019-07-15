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15:57 | 17.07.2019

В Екатеринбурге перед судом предстанет группа лжесотрудников ФСБ, обвиняемая в вымогательстве и похищении бизнесмена

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области закончили расследование уголовного дела в отношении группы лжесотрудников силовых структур, обвиняемых в вымогательстве и похищении бизнесмена.

Как установило следствие, четверо обвиняемых с целью совершения вымогательства имущества потерпевшего, подготовили свои фотографии в форменном обмундировании сотрудников правоохранительных органов для изготовления подложных служебных удостоверений сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и ФСБ России. После чего, под видом силовиков, предъявив поддельные удостоверения, сообщили потерпевшему не соответствующую действительности информацию о проведении в отношении него проверки по факту мошенничества, потребовав передать денежные средства в особо крупном размере, чтобы избежать уголовной ответственности.

После отказа потерпевшего передать деньги, обвиняемые инсценировали его задержание сотрудниками правоохранительных органов, совершили похищение потерпевшего и угон его автомобиля.

По данным veved.ru, задержали злоумышленников оперативники УФСБ России по Свердловской области при силовом сопровождении бойцов спецназа.

Уголовное дело для рассмотрения было передано в Кировский районный суд Екатеринбурга, но, как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, дело передано по подсудности в Ленинский райсуд уральской столицы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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