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15:57 | 17.07.2019
В Екатеринбурге перед судом предстанет группа лжесотрудников ФСБ, обвиняемая в вымогательстве и похищении бизнесмена
Как установило следствие, четверо обвиняемых с целью совершения вымогательства имущества потерпевшего, подготовили свои фотографии в форменном обмундировании сотрудников правоохранительных органов для изготовления подложных служебных удостоверений сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и ФСБ России. После чего, под видом силовиков, предъявив поддельные удостоверения, сообщили потерпевшему не соответствующую действительности информацию о проведении в отношении него проверки по факту мошенничества, потребовав передать денежные средства в особо крупном размере, чтобы избежать уголовной ответственности.
После отказа потерпевшего передать деньги, обвиняемые инсценировали его задержание сотрудниками правоохранительных органов, совершили похищение потерпевшего и угон его автомобиля.
По данным veved.ru, задержали злоумышленников оперативники УФСБ России по Свердловской области при силовом сопровождении бойцов спецназа.
Уголовное дело для рассмотрения было передано в Кировский районный суд Екатеринбурга, но, как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, дело передано по подсудности в Ленинский райсуд уральской столицы.
© «Вечерние Ведомости»
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