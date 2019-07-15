Екатеринбург вошел в рейтинг самых дорогих городов мира

15:50 | 17.07.2019

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По версии исследовательского портала Numbeo, Екатеринбург занимает 280 место из 379 город мира по стоимости жизни. Были проанализированы данные о цене на продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальная плата. Исходя из этих данных, в Numbeo пришли к выводу, что ежемесячные расходы семьи из четырех человек в Екатеринбурге составляют в среднем 112 090 рублей. В эту сумму не входит аренда недвижимости или плата по ипотечному кредиту.



Среди российских городов Екатеринбург занял четвертое место по стоимости жизни после Москвы, жизнь в которой дороже, чем в Екатеринбурге на 17%, Санкт-Петербурга и Красноярска.



Исследователи также отмечают, что уральская столица заняла первое место среди 49 городов Восточной Европы по ценам на пиво. В ресторанах Екатеринбурга оно дороже, чем за рубежом.