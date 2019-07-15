Екатеринбурженка отсудила 13 миллионов рублей у Moscow Tesla Club

11:12 | 17.07.2019

Фото: Яндекс. Картинки

Жительнице Екатеринбурга удалось отсудить у компании Moscow Tesla Club 13 миллионов рублей за неисправность автомобиля.



В апреля прошлого году Татьяна Заводская купила автомобиль Tesla Model X 100D, однако уже в августе у машины перестал работать один электронный ключ, а в сентябре отказал и второй. Женщина направила в компанию претензию. Ей ответили, что все неисправности могут устранить на заводе в Берлине, но за счёт хозяйки автомобиля.



Срок исправления недостатка был нарушен из-за долгой переписки с продавцами. Татьяна потребовала вернуть деньги, но компания ее слова оставила без внимания. В результате екатеринбурженка подала иск в Октябрьский районный суд. Ответчик заявил, что в неисправности электронных ключей виновата только хозяйка автомобиля. Однако суд этот довод отклонил, так как фирма провела экспертизу без присутствия покупательницы и после отказа истца от договора.



Таким образом, Татьяне Заводской присудили 13 миллионов рублей за машину, а Moscow Tesla Club назначили штраф в 6,6 миллионов рублей и обязали возместить расходы на госпошлину в 60 тысяч. Компания подала апелляцию, но решение не изменили.