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11:12 | 17.07.2019
Фото: Яндекс. Картинки
Екатеринбурженка отсудила 13 миллионов рублей у Moscow Tesla Club
В апреля прошлого году Татьяна Заводская купила автомобиль Tesla Model X 100D, однако уже в августе у машины перестал работать один электронный ключ, а в сентябре отказал и второй. Женщина направила в компанию претензию. Ей ответили, что все неисправности могут устранить на заводе в Берлине, но за счёт хозяйки автомобиля.
Срок исправления недостатка был нарушен из-за долгой переписки с продавцами. Татьяна потребовала вернуть деньги, но компания ее слова оставила без внимания. В результате екатеринбурженка подала иск в Октябрьский районный суд. Ответчик заявил, что в неисправности электронных ключей виновата только хозяйка автомобиля. Однако суд этот довод отклонил, так как фирма провела экспертизу без присутствия покупательницы и после отказа истца от договора.
Таким образом, Татьяне Заводской присудили 13 миллионов рублей за машину, а Moscow Tesla Club назначили штраф в 6,6 миллионов рублей и обязали возместить расходы на госпошлину в 60 тысяч. Компания подала апелляцию, но решение не изменили.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
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11:12 | 17.07.2019
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