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10:40 | 17.07.2019

Фото: E1.ru

Свердловская чиновница получила благодарность Президента РФ за образцовое проведение ЧМ-2018

Директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова получила благодарность Президента России за участие в организации матчей Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. По поручению главы государства награду вручил губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, что в 2018 году в Екатеринбурге прошли четыре матча группового турнира Чемпионата мира по футболу.

Юлия Прыткова поблагодарила своих коллег из департамента, волонтеров и журналистов за то, что все они очень много сделали для того, чтобы Екатеринбург достойно звучал в информационной повестке.

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»

 


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