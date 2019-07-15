Свердловская чиновница получила благодарность Президента РФ за образцовое проведение ЧМ-2018

10:40 | 17.07.2019

Фото: E1.ru

Директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова получила благодарность Президента России за участие в организации матчей Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. По поручению главы государства награду вручил губернатор Евгений Куйвашев.



Напомним, что в 2018 году в Екатеринбурге прошли четыре матча группового турнира Чемпионата мира по футболу.



Юлия Прыткова поблагодарила своих коллег из департамента, волонтеров и журналистов за то, что все они очень много сделали для того, чтобы Екатеринбург достойно звучал в информационной повестке.