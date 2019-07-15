На перекрестке 8 Марта - Фрунзе появятся безопасные трамвайные остановки

10:10 | 17.07.2019

Фото: Яндекс. Картинки

Мэрия Екатеринбурга приняла решение сделать безопасные трамвайные остановки на перекрестке 8 Марта - Фрунзе.



В пресс-службе администрации уральской столицы рассказали, что вчера, 16 июля, на заседании городской комиссии по вопросам безопасности дорожного движения обсуждался вопрос обустройства трамвайных остановок. Зампред комитета благоустройства Виктор Юровицкий заявил, что в районе перекрёстка 8 Марта - Фрунзе проживает много инвалидов с плохим зрением. В этом месте также находятся часто посещаемые ими места: Свердловская областная библиотека для слепых и Екатеринбургское учебно-производственное предприятие № 1 всероссийского общества слепых «ГОФРОТЕК». А для людей с ограниченными возможностями наиболее удобным вариантом общественного транспорта является трамвай. Однако в этом районе посадочные места обозначены только разметкой, которые из-за отсутствия каких-либо ограждений нельзя назвать безопасными.



Для исправления такой ситуации подготовлен проект капремонта улицы 8 Марта, в котором предусмотрено создание двух обособленных трамвайных остановок, сделанных из возвышенных платформ шириной три метра и длиной 50 метров. Посадочные места будут находиться параллельно друг другу. Помимо этого подрядчик заменит на трамвайном переезде скользкие металлические плиты на гранитную брусчатку.



Проектная документация уже прошла государственную экспертизу. А мэрия Екатеринбурга заключила контракт на выполнение дорожно-строительных работ с ООО «ГУДСР». Капитальный ремонт участка начнется в ближайшее время.



