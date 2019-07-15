В центре Екатеринбурга сбили женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора

09:45 | 17.07.2019

Фото: е1.ru

В центре Екатеринбурга — на перекрестке Ленина и Маршала Жукова — сбили женщину-пешехода. Пострадавшая призналась, что не заметила светофор, поэтому ее признали виновной в ДТП.



Женщина пояснила, что не увидела светофор и решила, что переход нерегулируемый. Она думала, что машины остановятся и пропустят ее.



На записях с камеры наблюдения видно, как женщина уверенно начала переходить дорогу, хотя в это время машины продолжали ехать, так как им горел зеленый, ближе к концу проезжей части она ускорилась, и в этот момент ее сбили. У пострадавшей диагностировано сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.





В областной ГИБДД пешеходам советуют быть особенно внимательными и переходить дорогу исключительно на зеленый сигнал светофора, а если его нет, то убедиться, что машины остановились.