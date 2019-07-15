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09:21 | 17.07.2019

Фото: Яндекс. Картинки

Будет - не будет: Куйвашев заявил о поддержке Москвы на строительство второй ветки метро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Екатеринбург получит поддержку от Москвы на строительство второй ветки метро.

«Метро будем проектировать, тем более получили федеральную поддержку», — сказал глава региона.

Он отметил, что окончательное решение будет принято после разработки проектной документации, на которую в этом году выделили 250 миллионов рублей. После этого планируется выйти на федеральный уровень с расчетом получения финансирования из федерального центра.

Напомним, что ранее Минтранс раскритиковал строительство второй ветки метрополитена, ссылаясь на низкий пассажиропоток на первой ветке.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»

 


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