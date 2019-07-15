Будет - не будет: Куйвашев заявил о поддержке Москвы на строительство второй ветки метро

09:21 | 17.07.2019

Фото: Яндекс. Картинки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Екатеринбург получит поддержку от Москвы на строительство второй ветки метро.



«Метро будем проектировать, тем более получили федеральную поддержку», — сказал глава региона.



Он отметил, что окончательное решение будет принято после разработки проектной документации, на которую в этом году выделили 250 миллионов рублей. После этого планируется выйти на федеральный уровень с расчетом получения финансирования из федерального центра.



Напомним, что ранее Минтранс раскритиковал строительство второй ветки метрополитена, ссылаясь на низкий пассажиропоток на первой ветке.