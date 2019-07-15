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22:49 | 16.07.2019
Фото: УМВД РФ по Екатеринбургу
В Екатеринбурге ищут пятерых подростков, сбежавших из социально-реабилитационного центра
Руководство центра в своём заявлении полиции сообщило, что сбежавшим 15 июля детям от 12 до 15 лет. На розыск пропавших подростков ориентирован личный состав органов внутренних дел Екатеринбурга.
Ушедшему из центра Алексею Рудковскому на вид 11-12 лет, его рост 152-160 см, у него худощавое телосложение, светлые прямые волосы и серые глаза. Мальчик был одет в футболку светло-голубого цвета, шорты темно-синего цвета и кроссовки темно синего цвета.
Александру Колпашникову на вид также 11–12 лет. Отмечается, что мальчик не выговаривает букву «Р». Его рост 160 см. Александр крепкого телосложения, у него прямые волосы и голубые глаза. В момент ухода из центра он был одет в ветровку темно-синего цвета, джинсовые серые шорты, светло-серую футболку и белые кроссовки.
Вячеславу Подвязникову на виод 12–13 лет, рост мальчика 150–152 см, он худощавого телосложения. Волосы у Вячеслава волнистые светлые, глаза голубые. На мальчике была полосатая футболка красно-черного цвета, шорты темно-синего цвета и черные резиновые сланцы.
Сбежавший Тимур Платунов выглядит на 12 лет. Его рост - 140–145 см. Мальчик худощавого телосложения, у него прямые темные волосы и темные глаза. В момент ухода мальчик был одет в темно-синюю футболку, джинсовые брюки и ярко-рыжие кроссовки.
Пропавший Парвиз Платунов выглядит на 12 лет. Рост мальчика 160–162 сантиметров, он плотного телосложения, у него прямые светлые волосы и темные глаза. Парвиз был одет в темно-синие спортивные штаны, светлую джинсовую ветровку и темно-синие кроссовки с белыми полосками. Подросток картавит и шепелявит.
Сотрудники полиции просят свердловчан сообщать информацию о местонахождении мальчиков в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-06, 294-14-94 либо 02.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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16.07.2019
22:49 | 16.07.2019
В Екатеринбурге ищут пятерых подростков, сбежавших из социально-реабилитационного центра
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