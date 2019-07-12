В рамках национального проекта «Здравоохранение» в загородных лагерях Екатеринбурга врачи осмотрели 2 тысячи 250 детей

19:47 | 16.07.2019

Фото: городок-мам.рф

В загородных детских лагерях Екатеринбурга за две полные смены специалисты обследовали 2 тысячи 250 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Такие выездные медицинские мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».



Для проведения обследования врачи привозят с собой в детские лагеря всё необходимое оборудование. Специалисты проводят экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ, экспресс-анализ для определения общей глюкозы в крови, оценку функции дыхательной системы, а также осмотр гигиениста-стоматолога.



По словам заведующей Детского городского центра Ольга Мафицына, за весь летний период медики обследуют в среднем 3,5-4 тысячи детей и подростков. После осмотра ребята получают карту здорового образа жизни с рекомендациями по питанию, физической активности, а также режиму учёбы и отдыха.