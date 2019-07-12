Нелегалы и антисанитария: оперативники екатеринбургского ОЭБиПК провели проверку в кафе в парке им. Маяковского

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Октябрьского района УМВД России по Екатеринбургу сегодня, 16 июля, проверили кафе «Старик Хоттабыч», расположенное в ЦПКиО им. Маяковского.Как установили полицейские, в заведении общепита отсутствуют разрешительные документы на осуществление предпринимательской деятельности, а работают здесь мигранты из Средней Азии, которые находятся в России в нарушение режима пребывания.Как сообщил корреспонденту veved.ru координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, сотрудники полиции доставили в отдел полиции троих иностранных граждан – двух мужчин и одну женщину, которая по решению суда должна быть выдворена с территории РФ еще месяц назад.«Мигранты жили прямо на территории кафе, в помещениях были оборудованы спальные места. На кухне – жуткая антисанитария», – рассказал Дмитрий Чукреев.По его словам, также под проверку попало кафе «Русячъ», где сотрудники полиции изъяли у работников санитарные книжки – документы проверят на подлинность.«Будем направлять обращения в Роспотребнадзор, в обоих кафе налицо масса нарушений санитарно-эпидемиологических правил», – добавил общественник.Он также отметил, что при прошлом директоре парка, Романе Шадрине, в ЦПКиО было больше порядка: «Надеюсь, что администрация города наконец-то назначит грамотного руководителя».В настоящее время парком руководит в статусе и.о. Михаил Юланов.