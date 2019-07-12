В Екатеринбурге закроют движение по перекрёстку улиц Луначарского и Куйбышева

19:29 | 16.07.2019

Фото: ekabu.ru

В столице Урала в связи с ремонтом приостановят движение транспорта по перекрёстку Луначарского-Куйбышева.



В пресс-службе городской Администрации уточнили, что движение транспорта будет приостанавливаться в два этапа.



С 23 часов 19 июля до 06 часов 22 от остановки «Киностудия» до остановки «Дом художника» нельзя будет ездить трамваям № 4, 6, 14, 20, 25, 32, автобусу №1 и автотранспорту. Водителям придётся объезжать участок по Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского и Красноармейской.



Также в период с 23 часов 26 июля до 06 часов 29 июля на участке от остановки «Дом художника» до остановки «ЦПКиО» будет закрыто движение для трамваев №10 и 21, автобуса №1 и автотранспорта.