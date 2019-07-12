Куйвашев рассказал о своём отношении к Цуканову на фоне скандала из-за госизмен

19:10 | 16.07.2019

Фото: vagayst.ru

Губернатор Свердловской области рассказал журналистам об отношениях с полпредом УрФО Николаем Цукановым на фоне скандала из-за подозрений в госизмене двоих его соратников, передает Накануне.RU.



По словам Куйвашева, между ним и Цукановым сложились простые деловые отношения.



«С Николаем Николаевичем [Цукановым] у меня сложились простые, нормальные, деловые отношения, он тоже прошёл муниципальную школу управления. У меня по отношению к нему есть только слова благодарности», - поделился губернатор.



Напомним, помощника полпреда УрФО Александра Воробьёва из-за подозрений в госизмене в пользу Польши задержали сотрудники ФСБ 4 июля. Позже был задержан ещё один экс-помощник Цуканова Константин Антонец из-за связей с Литвой.