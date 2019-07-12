Все корпусы Уральского Федерального университета эвакуируют

14:17 | 16.07.2019

Фото: Александра Елина

В Екатеринбурге эвакуируют все здания УрФУ. Это происходит несмотря на то, что в корпусах проходят вступительные экзамены. Как сообщили в пресс-службе вуза, причиной стал сигнал о минировании.



Представители УрФУ рассказали следующее: «Мы получили анонимное письмо о бомбе, в нем не указано, где именно она заложена. Именно поэтому мы вынуждены эвакуировать не только учебные корпуса, но и общежития».



Около зданий дежурят полицейские.