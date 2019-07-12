Женщина и ребенок попали в ДТП во время поездки на такси на Эльмаше

13:25 | 16.07.2019

Фото: e1.ru

Утром на перекрестке улиц Энтузиастов и Стачек на Эльмаше произошла авария с участием такси. По словам очевидцев, пострадали пассажиры такси — женщина и ребенок. Обоих пострадавших увезли в больницу.



В ГИБДД по Екатеринбургу прокомментировали ситуацию. По их данным, автомобиль Volvo двигался по улице Стачек и при подъезде к неравнозначному перекрестку с Энтузиастов не уступил дорогу водителю Lada Granta. От удара Lada отбросило на стоящий рядом припаркованный автомобиль KIA. Пострадали пассажиры Lada — 40-летняя женщина и ребенок, они госпитализированы.



Отметим, ДТП на этом перекрестке происходят все время из-за того, что на нем нет ни одного светофора. Жители окрестных домов и люди, которые работают в этом районе, жалуются на этот недостаток много лет.

