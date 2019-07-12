На затопленном карьере в Дегтярске ищут тело пропавшего подростка

13:08 | 16.07.2019

Фото: vnnews.ru

Уже несколько дней спасатели ищут в Дегтярске пропавшего 16-летнего подростка, который ушел купаться на затопленный карьер и не вернулся. По предварительной информации, юноша утонул.



По информации МЧС, на месте работают водолазы. Поиски пока не увенчались успехом, но они продолжаются.



За эти несколько дней поступила информация о четырех утопленниках, которые погибли на разных водоемах свердловской области.