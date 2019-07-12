Из-за неисправности кабельной линии Юго-Западный район Екатеринбурга лишился света

12:42 | 16.07.2019

Фото: e1.ru

Электричество в домах и на улицах Юго-Западного района исчезло вечером, 15 июля. В зону отключения попали улицы Гурзуфская, Посадская и Белореченская, а также частично на Волгоградская. В ЕЭСК рассказали, что авария произошла в распределительной сети уровнем напряжения 10 киловольт.



«Аварийно-восстановительная бригада оперативно прибыла на место инцидента для выполнения необходимых переключений для восстановления электроснабжения по резервным схемам. В данный момент жители указанных улиц получают электроснабжение в полном объёме», — сообщают в ЕЭСК.



Отмечается, что эта авария случилась не из-за метеоусловий. Причиной стала неисправность в работе кабельной линии.