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20:33 | 15.07.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено на 16 июля

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 16 июля.

В регионе по прежнему будет сохраняться вероятность дождей, гроз, крупного града, а также шквалистого усиления ветра до 27 м/с. ГУ МЧС просит жителей Свердловской области быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Напомним, ранее в ГУ МЧС предупреждали о неблагоприятных природных условиях 15 июля.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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