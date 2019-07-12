За выходные в Свердловской области полиция задержала почти полторы сотни нетрезвых водителей

18:53 | 15.07.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

За минувшие выходные сотрудники ГИБДД во время рейдов задержали 147 нетрезвых водителей. В Госавтоинспекции сообщили, что нарушителям грозят крупные штрафы и лишение водительских прав.



Отмечается, что из 147 нарушителей 20 человек ранее уже задерживались за вождение в нетрезвом состоянии, а 21 человек отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.



Одного из нарушителей сотрудники ГИБДД задержали в деревне Сугат Талицкого района. Автомобиль ВАЗ-2103 ехал, виляя из стороны в сторону. Когда полицейские пытались остановить автомобиль, водитель увеличил скорость и попытался скрыться, однако через некоторое время он все же остановился. С результатом экспертизы на предмет опьянения мужчина был не согласен. В итоге, по результатам медосвидетельствования в отношении водителя составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2-х лет.



В ГИБДД напомнили, что за полгода в регионе было зарегистрировано 123 ДТП по вине нетрезвых водителей. В погибли 37 человек, а 147 получили травмы.