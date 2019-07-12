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18:53 | 15.07.2019
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
За выходные в Свердловской области полиция задержала почти полторы сотни нетрезвых водителей
Отмечается, что из 147 нарушителей 20 человек ранее уже задерживались за вождение в нетрезвом состоянии, а 21 человек отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Одного из нарушителей сотрудники ГИБДД задержали в деревне Сугат Талицкого района. Автомобиль ВАЗ-2103 ехал, виляя из стороны в сторону. Когда полицейские пытались остановить автомобиль, водитель увеличил скорость и попытался скрыться, однако через некоторое время он все же остановился. С результатом экспертизы на предмет опьянения мужчина был не согласен. В итоге, по результатам медосвидетельствования в отношении водителя составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2-х лет.
В ГИБДД напомнили, что за полгода в регионе было зарегистрировано 123 ДТП по вине нетрезвых водителей. В погибли 37 человек, а 147 получили травмы.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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