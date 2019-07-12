По маршруту Крестного хода в ночь на 17 июля будет ограничено движение автотранспорта

18:36 | 15.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

По маршруту Крестного хода (от Храма на Крови до монастыря на Ганиной Яме) в ночь на 17 июля будет ограничено движение автотранспорта. Как рассказали в пресс-службе Администрации города Екатеринбурга, это связанно обеспечением безопасности участников мероприятия.



Движение будет ограничено для всех видов транспорта 17 июля с 02:30 до 10:00 по улице Царской от Храма на Крови, по Толмачёва, по Ленина, по Татищева, по Токарей, по Халтурина, по Техической, по Решетской, а также через поселок Шувакиш до мужского монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев (урочище Ганина Яма).



Добавим, что движение транспорта будет ограничено также 16 июля с 08:00 до окончания мероприятия в целях организации палаточного городка для паломников на следующих участках: по улице Царской (от улицы Николая Никонова до улицы Первомайской), по улице Дзержинского (от улицы Царской до улицы Горького), по улице Горького (от улицы Первомайской до улицы Дзержинского), и по улице Пролетарской.



Ожидается, что в Крестном ходе в память о Царской семьё примут участие тысячи верующих.