Кольцовские таможенники задержали гастарбайтера при попытке незаконного вывоза 3 миллионов рублей в Таджикистан

14:06 | 15.07.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» гражданина Таджикистана во время проверки рейса «Екатеринбург-Худжанд». При осмотре таможенники нашли в его сумке 3 миллиона 275 тысяч рублей.



«По закону при перелете в другие страны, гражданин не может везти с собой более десяти тысяч долларов наличными. Но последнее время мы констатируем увеличение случаев вывоза больших сумм. Это связано с тем, что в апреле Центральный банк РФ ввел ограничение на денежные переводы в страны Средней Азии. Теперь трудовые мигранты могут перевести не более ста тысяч рублей в месяц, поэтому многие пытаются вывезти наличные с собой», рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.



Мужчина не смог точно объяснить таможенникам кем он работает и откуда у него 3 миллиона рублей. По данному факту заведено уголовное дело по статье «контрабанда наличных денежных средств». Злоумышленнику грозит штраф, принудительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.