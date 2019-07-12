Бывший вице-мэр Екатеринбурга Борзенков выступил против отставки Высокинского

14:01 | 15.07.2019

Фото: znak.com

Бывший вице-мэр Екатеринбурга, основатель компании «Норд» Илья Борзенков на своей странице в популярной социальной сети изложил точку зрения на возможную вынужденную отставку Высокинского. По его мнению, уход мэра не пойдет на пользу Екатеринбургу.



Борзенков пишет следующее: «Многие говорят, что нужно еще раз перетрясти команду или даже снять Высокинского. Так вот – я против. Не в принципе против, а прямо сейчас. Благими намерениями сами знаете что выстлано. Может реально рухнуть все. И придется областному правительству брать наш город на внешнее управление».



Однако Борзенков признает, что позиции Высокинского очень шаткие, и сейчас помочь ему может несколько сценариев. По мнению экс-вице-мэра, позиции Высокинского может укрепить отказ новых Отцов города от ручного управления им из-за желания отбить вложения или же победа на прямых выборах, которая прибавит ему субъектности. Но оба эти сценария, как уточняет Борзенков, мифологичны.



Также под конец предприниматель отметил, что в нынешней ситуации в городе не нужны кадровые реформы, а вот помощь чиновникам из мэрии в адаптации «к очень непростой для них реальности» - даже очень.