Новости дня
13:46 | 15.07.2019
Фото: инстаграм Евгения Куйвашева
Куйвашев предложил сотрудничество главному организатору Ural Music Night в рамках грядущей Универсиады
В рамках помощи Ural Music Night, Куйвашев предложил предпринять меры по согласованию действий полиции, медиков и мэрии, а также поставить больше туалетов и мусорок, поскольку горожане и гости города жаловались на их отсутствие.
Также Евгений Куйвашев предложил Евгению Горенбургу организовать молодежный фестиваль во время Универсиады в 2023 году. По словам губернатора, это будет «фишка» нашей Универсиады, сделает ее более запоминающейся и раздвинет границы мероприятия, позволит вовлечь в Универсиаду всех горожан и гостей Екатеринбурга, а не только болельщиков.
О реакции Горенбурга пока ничего не сообщается.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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