Куйвашев предложил сотрудничество главному организатору Ural Music Night в рамках грядущей Универсиады

13:46 | 15.07.2019

Фото: инстаграм Евгения Куйвашева

Евгений Куйвашев встретился с главным идеологом Ural Music Night Евгением Горенбургом. Он предложил помощь в организации музыкального фестиваля в 2020 году, а также сотрудничество во время Универсиады. Однако Горенбург пока что ничего официально не заявлял.



В рамках помощи Ural Music Night, Куйвашев предложил предпринять меры по согласованию действий полиции, медиков и мэрии, а также поставить больше туалетов и мусорок, поскольку горожане и гости города жаловались на их отсутствие.



Также Евгений Куйвашев предложил Евгению Горенбургу организовать молодежный фестиваль во время Универсиады в 2023 году. По словам губернатора, это будет «фишка» нашей Универсиады, сделает ее более запоминающейся и раздвинет границы мероприятия, позволит вовлечь в Универсиаду всех горожан и гостей Екатеринбурга, а не только болельщиков.



О реакции Горенбурга пока ничего не сообщается.