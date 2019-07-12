С завтрашнего дня в Екатеринбурге перекроют улицу Сакко и Ванцетти

14:30 | 14.07.2019

Фото: saratov24.tv

Завтра, 15 июля, в Екатеринбурге перекроют улицу Сакко и Ванцетти в районе дома №37 на Радищева.



Улица будет закрыта до 21 июля в связи с проведением работ по устройству инженерных сетей. Водителям придётся объезжать участок по Московской, Радищева, Куйбышева и 8 Марта.