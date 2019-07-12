Проект по безопасности дорожного движение занял призовое место на «Иннопроме» в Екатеринбурге

13:34 | 14.07.2019

Фото: УГИБДД ГУ МДВ России по Свердловской области

Инновационный проект по безопасности дорожного движения «Лето дорожной безопасности», разработанный Госавтоинспекцией Свердловской области и аспирантом Уральского государственного педагогического университета Светланой Лапшиной, занял второе место в номинации «Инновация в социальной сфере» конкурса проведённого в рамках международной выставки «Иннопром-2019» прошедшей с 8 по 11 июля в Екатеринбурге. Об этом рассказали в УГИБДД ГУ МДВ России по Свердловской области.



Проект предусматривает разработку и внедрение в программы детских оздоровительных лагерей проекта по формированию безопасного поведения на дороге. Проект получил денежный приз для реализации мероприятий и поддержку Министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова.



Как отметил губернатор региона Евгений Куйвашев, идея одобрена чиновниками, и её готовы внедрить уже в этом году.