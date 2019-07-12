В уральском этапе ретро-ралли победила команда из Москвы

12:59 | 14.07.2019

Фото: Вечерние Ведомости

В ретро-ралли «Кубок Урала», этапе Кубка Российской автомобильной федерации, победил экипаж из Москвы.



Первое место взяли представители столичной команды Игорь Федоров и Евгений Сальников, которые участвовали на соревнованиях на автомобиле ВАЗ-2102 1977 года выпуска. Второе место взяли екатеринбуржцы Павел Аслямов и Светлана Мозговая на автомобиле Porsche 911 1969 года выпуска. На третьей строчке также оказались представители уральской столицы - Александр Дмитриев и Кристина Никулина выступили на Porsche 911S 1977 год выпуска.



Отметим, что всего в ретро-ралли приняли участие 57 экипажей. На мероприятие приезжали участники из Москвы, Тюмени, Твери и других российских городов, а также из других стран.