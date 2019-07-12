Екатеринбуржцы заняли первое место по потреблению мороженого

12:49 | 14.07.2019

Фото: kleo.ru

Екатеринбург занял первое место в рейтинге по потреблению мороженого в России. Исследование провели эксперты Rate&Goods после анализа чеков покупателей за май и июнь 2019 года.



Всего компания проанализировала 235 тысячи чеков. Согласно данным, в уральской столице на одну тысячу позиций в чеке приходится 70,9 штук мороженого. На втором месте оказался Ростов-на-Дону, третье место занял Санкт-Петербург.



Добавим, чаще всего жители России покупают мороженое в вафельных стаканчиках, классический пломбир, шоколадное и крем-брюле.