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12:36 | 14.07.2019
Фото: E1.RU
В Дегтярске полиция задержала пенсионера, собиравшегося установить памятную доску американскому президенту
Напомним, в субботу, 13 июля на здании №31 на улице Калинина в Дегтярске, в котором ранее находилось рудоуправление, инициативные граждане собирались установить памятную доску 37-ому президенту США Ричарду Никсону. Авторы идеи отмечали, что это будет некой примиряющей акцией для стабилизации отношений между Россией и США, которые в последнее время обострились.
Как связан 37-ой президент США с Дегтярском? Всё дело в том, что у Никсона в Дегтярске работал отец, и, будучи подростком, будущий президент США 5 лет прожил здесь. В 1959 году он, будучи уже вице-президентом, во время официального визита, решил посетить Дегтярск, пройтись по улицам города и побывать в доме в котором прошла часть его детства.
В наши дни нашлись инициативные граждане, которые решили увековечить эти события, установив памятную доску.
12 июля авторы идеи по установке памятной доски, в беседе с журналистами говорили, что власти Дегтярска пытались запретить её установку. Мотивируя свой отказ проведением в том же месте и в то же время другого мероприятия.
«Нам отказывали в мероприятии, якобы, из-за того, что в тот же день, в тоже время там будет праздноваться столетний юбилей местного архива. Хотя вековой юбилей был в 2018 году, что подтвердили мне в архиве», – рассказывал тогда председатель общественного Совета гражданского общества Свердловской области Николай Рябчевский журналисту «МК-Урал», высказывая опасения в том, что при установке памятной доски возможны провокации.
Что и произошло. К месту, где собирались повесить табличку, приехали сотрудники полиции, изъяли табличку и задержали 75-летнего пенсионера. На Петра Кикилыка составили протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митингов, шествий и других публичных мероприятий) и увезли в МВД «Ревдинский», где он и будет дожидаться решения суда.
Кстати, в мэрии Дегтярска считают, что сведения о пребывании Никсона в Дегтярске недостоверны, нет никаких доказательств тому, что события действительно происходили так, как их описывают активисты. К тому же, задаются вопросом местные чиновники противореча сами себе, почему такая табличка должна висеть в Дегтярске, а не в Екатеринбурге или Первоуральске, где Никсон тоже бывал.
Специально для сотрудников администрации города Дегтярска публикуем фотографию того времени и цитату с официального портала города Екатеринбурга.
«Вице-президент США Ричард Никсон в июле 1959 года прилетел в СССР с официальным визитом.
Будущий глава североамериканского государства открыл выставку в Москве, а затем отправился в деловую поездку по Советскому Союзу, посетив Свердловск и другие города.
С 29 по 31 июля 1959 года Ричард Никсон гостил в уральской столице. За это время он посетил Уралмашзавод, общался с людьми. Кроме того, высокий гость побывал на Первоуральском новотрубном заводе, на строительстве Белоярской атомной электростанции, на границе Европы и Азии, а также на Дегтярском медном руднике, где, как выяснилось, несколько месяцев в детстве гонял мяч с местными мальчишками.
Дело в том, что с 1925 по 1930 год на Дегтярском медном руднике работала по концессии (по разрешению) английская компания «Лена Голдфилдс». Эта крупная корпорация осушила затопленные в гражданскую войну шахты и возобновила на них добычу медной руды. Кроме того, иностранцы построили и оборудовали передовой для того времени техникой две новые шахты - «Нью-Йорк» и «Берлин», возвели обогатительную фабрику, на которой впервые на Урале применили метод флотации. А среди зарубежных специалистов, внедривших новинки, были родственники Ричарда Никсона, которые привезли его с собой.
В 1959 году, находясь в Дегтярске, Никсон посетил шахту «Капитальная-1», на которой он пообщался с горняками.
Как было отмечено современниками, в ходе этой поездки по СССР впервые западный политик и сопровождавшие его журналисты свободно общались с советскими людьми. Так свободно, как никогда потом. А 1 августа Никсон выступил по советскому радио и телевидению, призвав расширить культурные и научные обмены между СССР и США, а также усилить обмен информацией и изучение английского языка в Советском Союзе и русского за Океаном».
© «Вечерние Ведомости»
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